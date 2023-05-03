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Военкор Руденко: боевики ВСУ массово самовольно оставляют позиции под Бахмутом

0:58
Силовые структуры

В подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмутском гарнизоне подтверждаются серьёзные потери. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Военкор Руденко: боевики ВСУ массово самовольно оставляют позиции под Бахмутом
Фото: ВКонтакте

Личный состав украинских батальонов деморализован и самовольно оставляет боевые позиции, отметил репортёр.

По его словам, весь личный состав гранатомётного и пулемётного взводов 97-го механизированного батальона 60-й бригады ВСУ минувшей ночью отказался выполнять боевую задачу на переднем крае и самовольно покинул позиции.

Также побросали самовольно свои опорные пункты подразделения 98-го механизированного батальона той же бригады, добавил военкор.

Он считает, что ВСУ теряют устойчивость обороны в Бахмуте (Артёмовске), несут серьёзные потери, готовясь при этом к длительному удержанию Часова Яра.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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