В подразделениях вооружённых сил Украины (ВСУ) в Бахмутском гарнизоне подтверждаются серьёзные потери. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Личный состав украинских батальонов деморализован и самовольно оставляет боевые позиции, отметил репортёр.
По его словам, весь личный состав гранатомётного и пулемётного взводов 97-го механизированного батальона 60-й бригады ВСУ минувшей ночью отказался выполнять боевую задачу на переднем крае и самовольно покинул позиции.
Также побросали самовольно свои опорные пункты подразделения 98-го механизированного батальона той же бригады, добавил военкор.
Он считает, что ВСУ теряют устойчивость обороны в Бахмуте (Артёмовске), несут серьёзные потери, готовясь при этом к длительному удержанию Часова Яра.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.