Ходаковский рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине: "Чем суше земля, тем наглее противник"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил о текущих событиях в зоне СВО. Он отметил, что день выдался насыщенным.

Фото: discover24.ru

Попытки ВСУ продавить оборону российский войск сегодня не увенчались успехом, но интенсивность боя была высокая. Двое военнослужащих получили ранения, но смогли дождаться эвакуации.

Ходаковский отметил, что приходится преодолевать немалые расстояния, потому что транспорт под самый нос противника подавать нельзя.

"Чем суше земля, тем наглее противник. Что же, дело, похоже, движется к долгожданному наступлению, которое всё откладывалось, хотя пророчить его начали ещё до нового года", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

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