Военспец, подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко предрёк начало контрнаступления Украины в течение недели.
По его словам, Киев "очень скоро" перейдёт к активным атакам, ведь погода в зоне проведения спецоперации улучшилась. Он пояснил, что из-за ветра почва быстро высыхает.
"Поэтому сроки могут до недели сузиться", — подчеркнул Марочко в эфире Первого канала.
Эксперт также добавил, что о скором наступлении Украины свидетельствует появление "свежих" ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью которых боевики ВСУ обстреливают населённые пункты Донбасса.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о высокой концентрации украинских войск на линии соприкосновения в регионе. Он считает, что это говорит о подготовке Киева к контрнаступлению.
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