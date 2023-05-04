Марочко сообщил, что сроки контрнаступления Украины могут сузиться до ближайшей недели

Военспец, подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко предрёк начало контрнаступления Украины в течение недели.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев "очень скоро" перейдёт к активным атакам, ведь погода в зоне проведения спецоперации улучшилась. Он пояснил, что из-за ветра почва быстро высыхает.

"Поэтому сроки могут до недели сузиться", — подчеркнул Марочко в эфире Первого канала.

Эксперт также добавил, что о скором наступлении Украины свидетельствует появление "свежих" ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, с помощью которых боевики ВСУ обстреливают населённые пункты Донбасса.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о высокой концентрации украинских войск на линии соприкосновения в регионе. Он считает, что это говорит о подготовке Киева к контрнаступлению.

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