РБК: Захар Прилепин тяжело ранен в результате взрыва автомобиля

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский политик и писатель Захар Прилепин, машину которого взорвали злоумышленники в Нижнем Новгороде, тяжело ранен.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Об этом заявил источник, близкий к МВД, подчеркнули в Telegram-канале РБК.

Ранее сообщалось, что Прилепин во время происшествия находился в автомобиле Audi Q7. По данным СМИ, в результате взрыва погиб водитель.

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