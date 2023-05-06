Российский политик и писатель Захар Прилепин, машину которого взорвали злоумышленники в Нижнем Новгороде, тяжело ранен.
Об этом заявил источник, близкий к МВД, подчеркнули в Telegram-канале РБК.
Ранее сообщалось, что Прилепин во время происшествия находился в автомобиле Audi Q7. По данным СМИ, в результате взрыва погиб водитель.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.