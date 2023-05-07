РВ: появились кадры танковой дуэли Т-80 группировки V и танка ВСУ с крестами

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры танковой дуэли, в которой российский танк Т-80 группировки V уничтожил танк боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) с нацистскими крестами на башне. Видео, снятое экипажем русской бронемашины публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры пишут, что украинский танк выехал из лесополосы и был замечен военными РФ с дрона. Навстречу противнику выдвинулся танковый экипаж 60-й бригады из Приморья под командованием бойца с позывным "Алтай".

Снимать бой танкисты начали уже со второго выстрела, потому в кадр попал этот момент и взрыв боекомплекта.

Как выяснилось после обследования подбитого танка, механик-водитель пытался убежать через люк, однако был уничтожен, вероятно, танковым пулемётом, добавили военкоры.

Ранее российские морпехи выиграли артиллерийскую дуэль у ВСУ под Угледаром.