В небо поднялись стратегические самолёты РФ и сейчас работают в режиме радиомолчания

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С аэродрома "Шайковка" поднялись четыре стратегических бомбардировщика ТУ-22М3. Сейчас они работают в режиме радиомолчания с включенными передатчиками.

Фото: vimpel-v.com

Об этом сообщает канал сайта "Украина.ру" со ссылкой на мониторинговые паблики Незалежной. Также сообщается о взлёте трёх стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3 с аэродрома "Энгельс".

Позже поступила информация о работе украинских систем противовоздушной обороны в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу объявили также в Херсонской и Николаевской областях.

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