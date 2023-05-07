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В небо поднялись стратегические самолёты РФ и сейчас работают в режиме радиомолчания

0:42
Силовые структуры

С аэродрома "Шайковка" поднялись четыре стратегических бомбардировщика ТУ-22М3. Сейчас они работают в режиме радиомолчания с включенными передатчиками.

В небо поднялись стратегические самолёты РФ и сейчас работают в режиме радиомолчания
Фото: vimpel-v.com

Об этом сообщает канал сайта "Украина.ру" со ссылкой на мониторинговые паблики Незалежной. Также сообщается о взлёте трёх стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3 с аэродрома "Энгельс".

Позже поступила информация о работе украинских систем противовоздушной обороны в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу объявили также в Херсонской и Николаевской областях.

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В районе Спорного трещит оборона боевиков ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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