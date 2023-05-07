С аэродрома "Шайковка" поднялись четыре стратегических бомбардировщика ТУ-22М3. Сейчас они работают в режиме радиомолчания с включенными передатчиками.
Об этом сообщает канал сайта "Украина.ру" со ссылкой на мониторинговые паблики Незалежной. Также сообщается о взлёте трёх стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3 с аэродрома "Энгельс".
Позже поступила информация о работе украинских систем противовоздушной обороны в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Воздушную тревогу объявили также в Херсонской и Николаевской областях.
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