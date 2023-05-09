Марков о тяжёлой ситуации в Артёмовске: Войска армии России ушли и оголили фронт

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, как непросто складывается ситуация под Бахмутом, где ВСУ "рвут фланги".

Фото: rusvesna.su

Марков по пунктам перечислил трудности, которые российские силы испытывают в зоне активных боёв СВО.

"Войска армии России ушли и оголили фронт на 2 км", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия готовится перейти в наступление в районе Артёмовска (Бахмут).

"ВСУ начинают бить по флангам, которые должны прикрывать войска армии России. "Рвут фланги", — рассказал Марков и выразил надежду на победу.

Ранее сообщалось, что в Артёмовске в ходе боёв уничтожен Благовещенский храм.

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