Политолог Сергей Марков рассказал, как непросто складывается ситуация под Бахмутом, где ВСУ "рвут фланги".
Марков по пунктам перечислил трудности, которые российские силы испытывают в зоне активных боёв СВО.
"Войска армии России ушли и оголили фронт на 2 км", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что украинская армия готовится перейти в наступление в районе Артёмовска (Бахмут).
"ВСУ начинают бить по флангам, которые должны прикрывать войска армии России. "Рвут фланги", — рассказал Марков и выразил надежду на победу.
Ранее сообщалось, что в Артёмовске в ходе боёв уничтожен Благовещенский храм.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.