Военкоры: мощный удар нанесён по складам с вооружением ВСУ в Черниговской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мощнейший удар нанесён по объектам ВСУ в Чернигове и соседних городах. Сообщения поступают о пяти крупных взрывах. Об этом пишет во вторник вечером "Военная хроника".

Судя по всему, удар идет по складам с вооружениями и топливом, добавили военкоры в Telegram-канале.

Отмечается также, что воздушная тревога включилась уже после прилётов. Пока неизвестно, какой именно тип вооружения применялся при ударе. Репортёры продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее сегодня военный журналист Юрий Котенок сообщил о готовности ВСУ к прорыву сразу на нескольких направлениях в ближайшие сутки или даже часы.

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