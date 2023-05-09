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Военкоры: мощный удар нанесён по складам с вооружением ВСУ в Черниговской области

0:46
Силовые структуры

Мощнейший удар нанесён по объектам ВСУ в Чернигове и соседних городах. Сообщения поступают о пяти крупных взрывах. Об этом пишет во вторник вечером "Военная хроника".

Судя по всему, удар идет по складам с вооружениями и топливом, добавили военкоры в Telegram-канале.

Отмечается также, что воздушная тревога включилась уже после прилётов. Пока неизвестно, какой именно тип вооружения применялся при ударе. Репортёры продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее сегодня военный журналист Юрий Котенок сообщил о готовности ВСУ к прорыву сразу на нескольких направлениях в ближайшие сутки или даже часы.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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