Military Watch: РФ блокирует HIMARS и БПЛА с помощью РЭБ или взяли трофеи?

2:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские эксперты все больше озабочены тем, что Россия блокирует мобильные ракетные системы американского производства, которые использует Украина.

Фото: https://www.flickr.com/

ВС РФ справляется с этой проблемой с помощью систем глушения радиолокации, чтобы сбить точную работу системы наведения по той же GPS.

Как пишет Military Watch, системы HIMARS уже давно потеряли эффективность в отношении РФ. Ранее её достаточно активно использовали ВСУ благодаря большому количеству задействованного западного персонала при:

снаряжении,

наведении

и запуске.

При этом доступ к сотням спутников государств-членов НАТО, которые могут предоставлять ключевые данные для наведении ракет на российские позиции, также был ключевым, поскольку сама система HIMARS зависела от данных GPS при наведении.

Но… в последнее время российские средства ПВО стали сбивать все (!) "Байрактары" и другие БПЛА, всё чаще уничтожать ракеты системы HIMARS. Военные эксперты пытаются понять, "как российские Вооруженные Силы могли так снизить ее эффективность".

Есть две версии — западная публичная и российская публичная (а на Западе она замалчивается).

По первой из версий российские военные получили новые средства подавления ракет противника — это системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) новых поколений. По второй версии российские войска уже получили и ракеты, и установки HIMARS, и их чертежи (а также программное обеспечение), как и утонувшего MQ-0 Reaper. Именно поэтому ВС РФ были выработаны меры противодействия, включая те же РЭБ.

В Пентагоне же описали борьбу с эффективными российскими технологиями РЭБ и другими противоракетными мерами как "игру в кошки-мышки".

По словам специалистов, HIMARS теперь требуют "постоянной доработки, чтобы оставаться эффективными, например, новые программные обновления в HIMARS будут загружены не далее чем на этой неделе".

В свою очередь популярный военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь" публикует фото уцелевшей головки наведения от ракет РСЗО HIMARS.

Передано на предприятия ВПК, причём это уже не первая схема, которая добралась до заводчиков. Их же собирают не просто так, верно? А ещё на заводы ушли платы со сбитых БЛА и барражирующих боеприпасов (например, Warmate и Switchblade), а также платы управления от других "подарков", которые валятся на головы наших военнослужащих, иронично намекает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.