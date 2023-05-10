МК: полковник Хатылев объяснил, как России удалось найти "противоядие" от американских HIMARS

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Западе всерьёз обеспокоены тем, что российские ПВО научились сбивать американские ракеты HIMARS. Аналитики США пребывают в недоумении и не понимают, как это происходит. Как военным РФ удалось найти "противоядие" против хвалёного оружия, рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев в беседе с "МК".

Фото: polskieradio.pl

Эксперт отметил, что США поставляют на Украину ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не самых последних модификаций. У них упрощённая схема и система полуактивного наведения, типа автопилота, то есть головка этой ракеты захватывает цель со старта не сама, а ведётся каким-то внешним источником.

И такие ракеты военные России уже научились сбивать, полностью выяснив характеристики их полёта. Поэтому американские аналитики сильно переживают по этому поводу, объяснил полковник.

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