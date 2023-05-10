В Сети появилась информация о тяжелейших потерях у одного из отрядов Сил специальных операций ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута). Речь, вероятно идёт о 8-м отряде ССО ВСУ, отметил военный эксперт Борис Рожин.
Он опубликовал в своём Telegram-канале скрин из переписки украинских боевиков, которые сообщают, что подразделение больше не существует, очень много убитых и ещё больше раненых. Также бойцы заявляют, что попали в засаду.
Отметим, подробностей произошедшего пока нет. Ранее сегодня сообщалось о как минимум двух уничтоженных военных из данного отряда.
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