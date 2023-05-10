Отряд спецназа ВСУ "Запад" попал в засаду ВС РФ и был уничтожен в районе Артёмовска

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилась информация о тяжелейших потерях у одного из отрядов Сил специальных операций ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута). Речь, вероятно идёт о 8-м отряде ССО ВСУ, отметил военный эксперт Борис Рожин.

Фото: ngu.gov.ua

Он опубликовал в своём Telegram-канале скрин из переписки украинских боевиков, которые сообщают, что подразделение больше не существует, очень много убитых и ещё больше раненых. Также бойцы заявляют, что попали в засаду.

Отметим, подробностей произошедшего пока нет. Ранее сегодня сообщалось о как минимум двух уничтоженных военных из данного отряда.

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