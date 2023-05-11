Пермяк с товарищами 12 дней вёл непрерывный бой против боевиков ВСУ в зоне СВО на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Доброволец из Пермского края Виталий Али-оглы Мамедов вместе с сослуживцами из батальона "Барс-20" держал оборону первой линии в Херсонской области. Бойцы должны быть дать отпор противнику и эвакуировать население без потерь. Об этом сообщили на сайте Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Фото: live24.ru

Солдаты вели непрерывные боевые действия в регионе с украинскими войсками на протяжении 12 дней, отметили в ведомстве. Против добровольческого отряда "Барс-20" воевали представили нацбатов, иностранные наёмники и боевики ВСУ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Мамедову Цареградский крест 4-й степени "За боевую доблесть" и медалью "За отвагу". Затем бойцу задали вопрос: "За что вас наградили?". На что Мамедов ответил:

"Не знаю. Наверно, потому что не оставили позиции и продержались вместе с ребятами 12 дней, вместо трёх обещанных".

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