Доброволец из Пермского края Виталий Али-оглы Мамедов вместе с сослуживцами из батальона "Барс-20" держал оборону первой линии в Херсонской области. Бойцы должны быть дать отпор противнику и эвакуировать население без потерь. Об этом сообщили на сайте Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Солдаты вели непрерывные боевые действия в регионе с украинскими войсками на протяжении 12 дней, отметили в ведомстве. Против добровольческого отряда "Барс-20" воевали представили нацбатов, иностранные наёмники и боевики ВСУ.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Мамедову Цареградский крест 4-й степени "За боевую доблесть" и медалью "За отвагу". Затем бойцу задали вопрос: "За что вас наградили?". На что Мамедов ответил:
"Не знаю. Наверно, потому что не оставили позиции и продержались вместе с ребятами 12 дней, вместо трёх обещанных".
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