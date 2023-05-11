Военкор Симонов заявил о прорыве войск ВС Украины в районе Богдановки

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины начали активную наступательную операцию. Обстановка на Артёмовском направлении остаётся сложной. Военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что противник смог прорвать ещё один участок фронта у Богдановки под Бахмутом.

Фото: Mil.gov.ua

"Прорыв ВСУ в районе Богдановки, к сожалению, оказался успешен. Подразделения 9-й мсп ВС РФ утратили ещё несколько квадратных километров", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Также сообщается, что ВСУ начали концентрировать малые катера на правом берегу Днепра. Предполагается, что противник готовит десантную операцию.

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