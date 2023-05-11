Вооружённые силы Украины начали активную наступательную операцию. Обстановка на Артёмовском направлении остаётся сложной. Военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что противник смог прорвать ещё один участок фронта у Богдановки под Бахмутом.
"Прорыв ВСУ в районе Богдановки, к сожалению, оказался успешен. Подразделения 9-й мсп ВС РФ утратили ещё несколько квадратных километров", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Также сообщается, что ВСУ начали концентрировать малые катера на правом берегу Днепра. Предполагается, что противник готовит десантную операцию.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.