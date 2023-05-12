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Wargonzo: под Херсоном ВКС РФ ударили фугасными бомбами по прибывшему подкреплению ВСУ

0:55
Силовые структуры

Военная авиация России нанесла удар по прибывшему подкреплению вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает в пятницу утром военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Wargonzo: под Херсоном ВКС РФ ударили фугасными бомбами по прибывшему подкреплению ВСУ
Фото: ВКонтакте

По их данным, переброска личного состава противника была зафиксирована в районе населённого пункта Кизомыс. Подвоз пополнения осуществлялся на грузовом автотранспорте в количестве десяти единиц.

ВКС РФ ударили сегодня ночью фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по месту дислокации прибывшего подкрепления. Количество уничтоженных боевиков уточняется, заключил военкор.

Ранее вчера вечером появились сообщения о массированном вылете российской авиации для ударов по боевикам ВСУ.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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