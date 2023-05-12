В утренней сводке 12 мая украинский генштаб не стал комментировать новости о наступлении ВСУ, которые накануне публиковали различные источники в России и на Украине.
Зато командование ВСУ сообщило, что за последние сутки Вооруженные силы РФ предприняли 44 наземные атаки.
Российские штурмовики активно действовали на Лиманском и Бахмутском направлениях, а ВВС РФ наносили авиаудары по районам Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки и Нью-Йорка.
Также, по словам Генштаба ВСУ, русские наступали на Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку.
Ранее американский военный аналитик назвал четыре причины, по которым контрнаступление ВСУ полностью провалится.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.