Генштаб ВСУ умолчал о "контрнаступлении", но сообщил о 44 атаках ВС РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В утренней сводке 12 мая украинский генштаб не стал комментировать новости о наступлении ВСУ, которые накануне публиковали различные источники в России и на Украине.

Фото: Вадим Савицкий

Зато командование ВСУ сообщило, что за последние сутки Вооруженные силы РФ предприняли 44 наземные атаки.

Российские штурмовики активно действовали на Лиманском и Бахмутском направлениях, а ВВС РФ наносили авиаудары по районам Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки и Нью-Йорка.

Также, по словам Генштаба ВСУ, русские наступали на Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку.

Ранее американский военный аналитик назвал четыре причины, по которым контрнаступление ВСУ полностью провалится.

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