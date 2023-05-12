Киевское руководство в очередной раз объявило о том, что анонсированное наступление ВСУ переносится. По мнению военного корреспондента Александра Коца, задержка напрямую связана с атакой российской авиации по резервам противника в прифронтовой зоне.
"Пошли удары и по местам скопления живой силы, и по железнодорожным составам, и по площадкам с техникой. Чем больше появлялось жирных целей, тем быстрее они уничтожались", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Ранее боевики чувствовали себя в безопасности на удалении 30-50 километров от линии соприкосновения, объяснил Коц.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.