Командир российского танка Т-80БВ рассказал о тяжёлых боях под Угледаром

Командир танка Т-80БВ с позывным "Демид" признался, что во время первого боя в зоне спецоперации на Украине попытался "отключить" голову и просто выполнять задания. Именно это помогло танкисту избавиться от чувства страха. Однако на Угледарском направлении "Демид" столкнулся с трудностями и боялся не за свою жизнь, а за раненых солдат, которых он эвакуировал.

Фото: redstar.ru

Из лесополосы нужно было спасти пятнадцать человек. Танкисты осознавали, что второго шанса вернуться за ранеными может и не быть, поэтому необходимо эвакуировать сразу всех.

"Я понимал, что у меня находится пятнадцать человек, и, если мы наедем хотя бы на одну мину, эти люди погибнут. Мне даже страшно было представить такое", — рассказал "Демид" в беседе с "МК".

На протяжении всей эвакуации украинские боевики вели мощный огонь по российским бойцам. В какой-то момент боевые товарищи "Демида" подумали, что командир погиб вместе с экипажем, так как рядом с танком взорвался снаряд. Однако боевая машина выстояла и продолжила эвакуацию.

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