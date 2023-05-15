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Российский беспилотник нанёс удар по украинским РСЗО от которого сдетонировали ракеты

Силовые структуры

Уникальная атака российского беспилотника "Ланцет" произошла на Артёмовском направлении.

Российский беспилотник нанёс удар по украинским РСЗО от которого сдетонировали ракеты
Фото: blotter.mirtesen.ru

Операторы дрона выследили на марше украинскую реактивную систему залпового огня "Буран" (аналог российского "Урагана"). Когда цель была идентифицирована, бойцами было принято решение об атаке. "Ланцет" врезался в РСЗО в тот момент, когда она остановилась и боевики покинули машину.

От удара российского беспилотника сдетонировал весь боекомплект реактивной системы. Ракеты начали взрываться и разлетаться в разные стороны.

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В США впервые посадили беспилотник на авианосец
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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