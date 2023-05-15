Российский беспилотник нанёс удар по украинским РСЗО от которого сдетонировали ракеты

Уникальная атака российского беспилотника "Ланцет" произошла на Артёмовском направлении.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Операторы дрона выследили на марше украинскую реактивную систему залпового огня "Буран" (аналог российского "Урагана"). Когда цель была идентифицирована, бойцами было принято решение об атаке. "Ланцет" врезался в РСЗО в тот момент, когда она остановилась и боевики покинули машину.

От удара российского беспилотника сдетонировал весь боекомплект реактивной системы. Ракеты начали взрываться и разлетаться в разные стороны.

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