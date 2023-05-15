Уникальная атака российского беспилотника "Ланцет" произошла на Артёмовском направлении.
Операторы дрона выследили на марше украинскую реактивную систему залпового огня "Буран" (аналог российского "Урагана"). Когда цель была идентифицирована, бойцами было принято решение об атаке. "Ланцет" врезался в РСЗО в тот момент, когда она остановилась и боевики покинули машину.
От удара российского беспилотника сдетонировал весь боекомплект реактивной системы. Ракеты начали взрываться и разлетаться в разные стороны.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.