Российские бойцы назвали причины медленного продвижения на позиции ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал "RV" со ссылкой на одного из военнослужащих.
По словам бойца, боевики минируют не только собственные позиции, но и подступы к ним. Каждый раз при атаке российские войска сталкиваются с минными полями.
Как рассказал военнослужащий, минирование происходит в основном по ночам. После этого российским саперам приходится расчищать минные поля. На это уходит время.
Именно поэтому продвижение идет не с максимальной скоростью. Командиры берегут жизни бойцов.
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