РВ: Враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация об ударах по Луганску является спланированной провокацией ВСУ. Такую версию приводит Telegram-канал "RV".

Фото: Mil.gov.ua

По словам авторов канала, "враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску". На снимках, которые тиражируют украинские СМИ, показаны якобы последствия ракетной атаки. На самом дела за них выдают лесные пожары.

"Таким образом психвойска противника пытаются сеять панику в дополнение к реальным ударам придумывая несуществующие", — заявляют авторы.