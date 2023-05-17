Информация об ударах по Луганску является спланированной провокацией ВСУ. Такую версию приводит Telegram-канал "RV".
По словам авторов канала, "враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску". На снимках, которые тиражируют украинские СМИ, показаны якобы последствия ракетной атаки. На самом дела за них выдают лесные пожары.
"Таким образом психвойска противника пытаются сеять панику в дополнение к реальным ударам придумывая несуществующие", — заявляют авторы.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.