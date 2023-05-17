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РВ: Враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску

0:35
Силовые структуры

Информация об ударах по Луганску является спланированной провокацией ВСУ. Такую версию приводит Telegram-канал "RV".

РВ: Враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску
Фото: Mil.gov.ua

По словам авторов канала, "враг проводит психоперацию, разгоняя ложь об ударе по Луганску". На снимках, которые тиражируют украинские СМИ, показаны якобы последствия ракетной атаки. На самом дела за них выдают лесные пожары.

"Таким образом психвойска противника пытаются сеять панику в дополнение к реальным ударам придумывая несуществующие", — заявляют авторы.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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