Кедми посмеялся над "уничтожением" ракеты "Кинжал" украинской ЗРК Patriot

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские "Кинжалы" способны уничтожать Patriot, а слухи о сбитых Киевом российских гиперзвуковых ракетах противоречат законам физики.

Фото: Kremlin.ru

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

ВСУ пытаются доказать, что могут сбивать"Кинжалы" и даже показали обломки каких-то неизвестных снарядов. Аналитик убеждён, что это ложь "на 80-100 процентов". Он сравнил технико-тактические характеристики "Кинжала" и ЗРК Patriot.

"Кинжал" идёт на цель вертикально со скоростью порядка 12 000 километров в час. На этой скорости ни один локатор не может его поймать — можно заметить только то, что он прилетел. Ни один локатор не может навести на него систему поражения ракет ПВО — на таких скоростях они не работают. Падающий вертикально с бешеной скоростью "Кинжал" практически невозможно сбить", — подчеркнул эксперт.

Для этого надо послать ракету заранее в ту точку, а сегодня нет систем ПВО в странах Запада, которые могут справляться с ракетами на скорости более 4-5 Махов. А у "Кинжала" скорость в два раза больше.

А уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве звучит вполне реалистично, в отличие от украинско-натовских публикаций, подытожил Кедми.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.