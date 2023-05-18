Марочко: армия Украины усилила атаки дронами-камикадзе на Краснолиманском направлении

Украинские подразделения стали часто применять различные беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, на Краснолиманском направлении, следует из заявления военного эксперта, подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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По его словам, больше всего беспилотников ВСУ замечено на участке Кременная — Сватово. Как пояснил военспец, украинские солдаты осуществляют атаки с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ударных дронов и дронов-камикадзе.

"Отмечается увеличение использования украинскими боевиками различных БПЛА", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее подполковник сообщил, что Киев запрещает офицерскому составу ВСУ посещать передовые позиции украинских войск во избежание потерь.