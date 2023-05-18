На Украине отреагировали на новость об уничтожении танка Leopard 2 бойцами ВС РФ под Соледаром

Эксперты украинского издания отреагировали на новость об уничтожении немецкого танка Leopard 2 российскими военными в ДНР. Напомним, это произошло во время попытки прорыва вооружённых сил Украины в районе Соледара. Танк, как сообщалось, сначала подорвался на мине, а затем был сожжён вместе с попытавшейся его эвакуировать с поля боя БМП.

Фото: live.warthunder.com

Авторы Defense Express обыграли это обстоятельство в своей статье. Они заявили, что российские танкисты предотвратили атаку Leopard 2, но не смогли успешно поразить цель.

Далее в материале приводится рассказ командира российского танкового батальона с позывным "Тигр", который поделился историей о первом столкновении с основным боевым танком "Леопард-2" с российскими СМИ.

Быстро отреагировав, экипаж российского танка открыл огонь по "Леопарду", вынудив его отступить. Однако из-за пересеченной местности танкисты не смогли успешно поразить цель, заметили украинские аналитики.

"Интересно, что российские СМИ ранее освещали случаи столкновения с танками Leopard 2. Более того, в апреле 2023 года сообщалось, что диверсанты захватили "Леопард", но "не смогли переправить его в тыл" и были вынуждены утопить в болоте. Однако никаких визуальных доказательств предоставлено не было", — заключили авторы материала.

При этом не подтверждать, ни опровергать новость об уничтожении "Леопарда" они не стали.

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