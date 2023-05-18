Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фитнес-тренер рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы наедаться и не толстеть
РВ: 114-я бригада сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки
Эксперт по туризму Бандурин рассказал о стоимости питания и жилья в Грузии: "Поедут смельчаки"
Французы считают, что помощь Киеву обходится им слишком дорого
Дождевая вода — один из главных источников питания для растений
"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду
Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину
74.ru: гастроэнтеролог рассказала о распространённой схеме пищевой зависимости
Политолог объяснил слова Медведева о "жёстком ответе" России на заявление Киссинджера

На Украине отреагировали на новость об уничтожении танка Leopard 2 бойцами ВС РФ под Соледаром

Силовые структуры

Эксперты украинского издания отреагировали на новость об уничтожении немецкого танка Leopard 2 российскими военными в ДНР. Напомним, это произошло во время попытки прорыва вооружённых сил Украины в районе Соледара. Танк, как сообщалось, сначала подорвался на мине, а затем был сожжён вместе с попытавшейся его эвакуировать с поля боя БМП.

На Украине отреагировали на новость об уничтожении танка Leopard 2 бойцами ВС РФ под Соледаром
Фото: live.warthunder.com

Авторы Defense Express обыграли это обстоятельство в своей статье. Они заявили, что российские танкисты предотвратили атаку Leopard 2, но не смогли успешно поразить цель.

Далее в материале приводится рассказ командира российского танкового батальона с позывным "Тигр", который поделился историей о первом столкновении с основным боевым танком "Леопард-2" с российскими СМИ.

Быстро отреагировав, экипаж российского танка открыл огонь по "Леопарду", вынудив его отступить. Однако из-за пересеченной местности танкисты не смогли успешно поразить цель, заметили украинские аналитики.

"Интересно, что российские СМИ ранее освещали случаи столкновения с танками Leopard 2. Более того, в апреле 2023 года сообщалось, что диверсанты захватили "Леопард", но "не смогли переправить его в тыл" и были вынуждены утопить в болоте. Однако никаких визуальных доказательств предоставлено не было", — заключили авторы материала.

При этом не подтверждать, ни опровергать новость об уничтожении "Леопарда" они не стали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Леопард 2 – основной боевой танк Бундесвера
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Фитнес-тренер рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы наедаться и не толстеть
Военный эксперт: вместо "красных линий" пора наносить ответные удары
РВ: 114-я бригада сжигает боевиков ВСУ у Авдеевки
Эксперт по туризму Бандурин рассказал о стоимости питания и жилья в Грузии: "Поедут смельчаки"
Французы считают, что помощь Киеву обходится им слишком дорого
Уход за орхидеями: несколько простых советов
Дождевая вода — один из главных источников питания для растений
"Дело не в отсутствии силы воли": эксперт назвала причины любви к фастфуду
Публика всегда баловала русских артистов
Евсеев допустил прямое столкновение России и НАТО в случае ввода польских войск на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников