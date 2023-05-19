ВСУ продолжают атаки на флангах Артёмовска, ВКС РФ и "Солнцепёки" отражают удары.
Боевая авиация группировки "Юг" наносит удары на Соледаро-Артёмовском и Лисичанском оперативных направлениях по "опорникам" ВСУ.
Об этом сообщает портал "Русская Весна".
Ракетчики ЮВО поразили пункты расположения 28-й механизированной бригады, ССО ВСУ и батальона наёмников у Константиновки и Краматорска. Артиллеристы уничтожили скопления личной силы врага у Бахмута.
Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" уничтожила скопления сил боевиков в районах села Ступочки и Красного. В рамках контрбатарейной борьбы ликвидирована 122-мм гаубица Д-30 у посёлка Серебрянка и 120-мм миномёт у Орехово-Васильевки.
Видео предоставлено РИА Новости.
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