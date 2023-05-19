Политолог Баширов озвучил новую версию исчезновения Залужного: сказать правду опасно

Политический аналитик Марат Баширов озвучил свою версию о причинах странного исчезновения главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

Фото: sts.sumy.ua

Эксперт отметил, что Залужный не появляется на публике уже 10 дней. И возникает вопрос, если он жив, а это какая-то информационная игра, то для чего она задумана. Если же погиб или ранен как солдат под Бахмутом (Артёмовском), то скрывать бессмысленно, так как в армии это станет быстро известно.

Однако есть ещё версия, о которой не говорят, написал политолог в своём Telegram-канале.

По его словам, Залужный стал политической проблемой для президента Украины Владимира Зеленского из-за своей популярности. Он многими воспринимается (если жив), как сменщик Зеленского, чего нынешний лидер страны терпеть не может.

"Разговоры о мирных переговорах идут активно, но сам же Зеленский отрезает себе возможность участия в них, раз за разом выдвигая немыслимые условия. Уже появлялись сценарии его ликвидации и замены во главе Украины. И назывался как раз Залужный в качестве нового лидера страны", — добавил Баширов.

По его мнению, украинские силовики могли по приказу Зеленского ликвидировать Залужного. Отсутствие главкома деморализует ВСУ, но сказать правду опасно, считает аналитик.

"Гибель от артиллерии России — это одно. Гибель от рук украинских силовиков — совсем другое, и грозит переворотом", — заключил эксперт.

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