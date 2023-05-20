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МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре

1:16
Силовые структуры

В подвалах разрушенных многоэтажек Бахмута (Артёмовска), до освобождения которого осталось совсем немного, всё еще находятся гражданские люди, прячущиеся от обстрелов месяцами. Среди них есть женщины и даже дети. О том, что происходит сейчас в городе, местные жители рассказали корреспонденту "МК".

МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре
Фото: rusvesna.su

Многие горожане не захотели покинуть свои дома, потому что им просто некуда уезжать. А в Бахмуте им пришлось пережить настоящий ад.

Очевидцы заявляют, что город обстреливали каждую секунду, а украинские боевики, отступая, взрывали многоэтажные дома, в подвалах которых прятались жильцы. Иногда им давали несколько минут на сборы, но такое "великодушие" проявлялось далеко не всегда. И для многих подвалы стали могилой.

Мужчина по имени Сергей вспомнил, что на улице людям приходилось обходить обглоданные собаками и крысами трупы. Тела, по его словам, часто просто сбрасывали и в колодцы, и в реку, и в канализационные люки. Так что теперь в Бахмуте нельзя даже набрать воды.

Ранее боевик ВСУ записал прощальное видео из Артёмовска и заявил, что Бахмут пал.

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Как наши бьют ВСУ у Бахмута 1
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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