МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В подвалах разрушенных многоэтажек Бахмута (Артёмовска), до освобождения которого осталось совсем немного, всё еще находятся гражданские люди, прячущиеся от обстрелов месяцами. Среди них есть женщины и даже дети. О том, что происходит сейчас в городе, местные жители рассказали корреспонденту "МК".

Фото: rusvesna.su

Многие горожане не захотели покинуть свои дома, потому что им просто некуда уезжать. А в Бахмуте им пришлось пережить настоящий ад.

Очевидцы заявляют, что город обстреливали каждую секунду, а украинские боевики, отступая, взрывали многоэтажные дома, в подвалах которых прятались жильцы. Иногда им давали несколько минут на сборы, но такое "великодушие" проявлялось далеко не всегда. И для многих подвалы стали могилой.

Мужчина по имени Сергей вспомнил, что на улице людям приходилось обходить обглоданные собаками и крысами трупы. Тела, по его словам, часто просто сбрасывали и в колодцы, и в реку, и в канализационные люки. Так что теперь в Бахмуте нельзя даже набрать воды.

Ранее боевик ВСУ записал прощальное видео из Артёмовска и заявил, что Бахмут пал.

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