Генерал Бужинский обнулил контрнаступление ВС Украины простым фактом

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

То, как ВСУ планируют достичь успеха в зоне СВО, остаётся большой загадкой. Российский генерал с помощью простых фактов и элементарной логики поставил под сомнение предстоящую контрнаступательную операцию. Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Евгений Бужинский считает, что достижение успеха со стороны киевской армии маловероятно.

Фото: 9111.ru

"Для меня контрнаступление ВСУ — это большая загадка. Достичь значительного успеха силами групп размером с батальон и десятком танков — это фантастика", — указал он.

Бужинский также обращает внимание на отсутствие преимущества у ВСУ в воздушных силах, артиллерии и численности армии, которые являются решающими факторами для успешного крупномасштабного наступления.