То, как ВСУ планируют достичь успеха в зоне СВО, остаётся большой загадкой. Российский генерал с помощью простых фактов и элементарной логики поставил под сомнение предстоящую контрнаступательную операцию. Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Евгений Бужинский считает, что достижение успеха со стороны киевской армии маловероятно.
"Для меня контрнаступление ВСУ — это большая загадка. Достичь значительного успеха силами групп размером с батальон и десятком танков — это фантастика", — указал он.
Бужинский также обращает внимание на отсутствие преимущества у ВСУ в воздушных силах, артиллерии и численности армии, которые являются решающими факторами для успешного крупномасштабного наступления.
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