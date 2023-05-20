О том, что российскими силами был взят Артёмовск (Бахмут), стало известно сегодня, хотя украинская сторона не хочет признавать данный факт, утверждая, что бои ещё ведутся.
Спикер ВСУ Сергей Чреватый сообщил, что войска Украины могут выйти из Бахмута по одной причине: последний удерживаемый участок хорошо простреливается.
"Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать, и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", — приводит его слова "Страна.ua".
Однако Чреватый заявил, что украинские подразделения ведут операцию по окружению города.
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