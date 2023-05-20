Череватый: ВСУ могут выйти из Артёмовска по одной причине

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О том, что российскими силами был взят Артёмовск (Бахмут), стало известно сегодня, хотя украинская сторона не хочет признавать данный факт, утверждая, что бои ещё ведутся.

Фото: rusvesna.su

Спикер ВСУ Сергей Чреватый сообщил, что войска Украины могут выйти из Бахмута по одной причине: последний удерживаемый участок хорошо простреливается.

"Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать, и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", — приводит его слова "Страна.ua".

Однако Чреватый заявил, что украинские подразделения ведут операцию по окружению города.