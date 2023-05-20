Марков о передаче Украине боевых самолётов F-16: надежды на мир можно выбросить на свалку

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, что означает для России поставки на Украину боевых самолётов F-16.

Фото: Splash/ All Over

Марков отметил, что Запад решил создать "коалицию истребителей", которая предполагает обучение украинских лётчиков.

"Значит, никакого мира не будет. Только война", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он считает, что образцовый самолёт F-16 может значительно усилить военный потенциал украинской армии.

"Это решение не на этот год. Это решение означает, что США и НАТО имеют планы после перемирия возобновить военные действия с Россией. И просто использовать перемирие для усиления ВСУ", — поделился своим мнением политический эксперт.

Марков посоветовал представителям российской элиты выбросить надежды на мир на свалку.

Ранее Владимир Зеленский назвал решение США об усилении ВСУ в небе историческим.

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