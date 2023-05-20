Политолог Сергей Марков объяснил, что означает для России поставки на Украину боевых самолётов F-16.
Марков отметил, что Запад решил создать "коалицию истребителей", которая предполагает обучение украинских лётчиков.
"Значит, никакого мира не будет. Только война", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что образцовый самолёт F-16 может значительно усилить военный потенциал украинской армии.
"Это решение не на этот год. Это решение означает, что США и НАТО имеют планы после перемирия возобновить военные действия с Россией. И просто использовать перемирие для усиления ВСУ", — поделился своим мнением политический эксперт.
Марков посоветовал представителям российской элиты выбросить надежды на мир на свалку.
Ранее Владимир Зеленский назвал решение США об усилении ВСУ в небе историческим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.