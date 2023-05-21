ВС РФ уничтожили "Краснополем" склад боеприпасов ВСУ на Купянском направлении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия РФ на Купянском направлении высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Тищенковки.

Фото: bemil.chosun.com

Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Авиацией группировки нанесены удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны", — цитирует его ТАСС.

В ходе боёв на Купянском направлении также уничтожены пикап с личным составом ВСУ и три миномётных расчёта добавил Зыбинский.

Группировка "Центр" ранее нанесла огневое поражение одному полку ВСУ и двум бригадам. Также Министерство обороны РФ заявило о полном освобождении Артёмовска (Бахмута).

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