Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во всеуслышание "дал добро" на удары ВСУ по Крыму, так как не считает полуостров территорией России. Если Киеву будут переданы истребители F-16, то мощная система ПВО будет сбивать их над Крымом. Такого мнения придерживается политолог Марат Баширов.
"У него (Заявления Салливана. — Прим. ред.) двойной смысл. Это — поставка истребителей F-16 и попытки ударов с помощью этого вооружения по Крыму. И второй момент, есть такой термин, как "национализация элит". Этот процесс как раз сейчас идёт в команде президента США", — сказал политолог в разговоре с "Московским Комсомольцем".
Кроме того, на Западе все ждут контрнаступление ВСУ после того, как Украине было передано большое количество вооружений. Противник будет пытаться наступать в сторону Крымского полуострова. Если США будет настаивать на его возврате, то это станет для России основанием для применения всех возможных средств защиты, в том числе тактического ядерного оружия, подчеркнул Баширов.
"ВСУ будут пытаться наступать в сторону Крыма и что-то там разрушить. Все понимают, что ключевое сражение на Украине, которое приведет к перелому в ту или иную сторону, будет касаться авиации и средств ПВО. Стоит ожидать авиационного сражения", — резюмировал собеседник.
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