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МК: политолог Баширов заявил о двойном смысле "разрешения" США Украине бить по Крыму

1:31
Силовые структуры

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во всеуслышание "дал добро" на удары ВСУ по Крыму, так как не считает полуостров территорией России. Если Киеву будут переданы истребители F-16, то мощная система ПВО будет сбивать их над Крымом. Такого мнения придерживается политолог Марат Баширов.

МК: политолог Баширов заявил о двойном смысле "разрешения" США Украине бить по Крыму
Фото: Fotodom.ru/DP

"У него (Заявления Салливана. — Прим. ред.) двойной смысл. Это — поставка истребителей F-16 и попытки ударов с помощью этого вооружения по Крыму. И второй момент, есть такой термин, как "национализация элит". Этот процесс как раз сейчас идёт в команде президента США", — сказал политолог в разговоре с "Московским Комсомольцем".

Кроме того, на Западе все ждут контрнаступление ВСУ после того, как Украине было передано большое количество вооружений. Противник будет пытаться наступать в сторону Крымского полуострова. Если США будет настаивать на его возврате, то это станет для России основанием для применения всех возможных средств защиты, в том числе тактического ядерного оружия, подчеркнул Баширов.

"ВСУ будут пытаться наступать в сторону Крыма и что-то там разрушить. Все понимают, что ключевое сражение на Украине, которое приведет к перелому в ту или иную сторону, будет касаться авиации и средств ПВО. Стоит ожидать авиационного сражения", — резюмировал собеседник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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