MI6: РФ создаёт эскадрилью асов "Шторм" для супер-ударов

2:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По данным британской разведки, в России якобы принято решение о создании элитного авиационного подразделения в ВКС — для ударов по самым важных и сложным целям и боям с F-16.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщили иноСМИ источники, близкие к британским разведслужбам, российские военные якобы намерены в кратчайшие сроки добиться создания элитного летного подразделения со "страшным названием "Шторм".

Его главной целью станут удары по военно-промышленным объектам Украины, цитирует доклад "Репортёр", добавляя, что "это будут супер-удары" (в оригинале - "superpower impact").

Согласно предварительным данным, каждое соединение будет насчитывать от 12 до 16 бортов, а в состав авиагруппы войдут:

эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34;

эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24;

эскадрилья вертолетов Ми-28 или Ка-52 (16 машин).

Ранее российская пресса уже писала о возможном создании "Шторма", куда наберут несколько десятков летчиков и штурманов, в том числе отставных военных-асов и тех, кто в настоящий момент участвует в СВО.

Что интересно, обсуждая будущий "Шторм" и российские, и украинские комментаторы вспоминают текст песни "Эскадрилья "Смерть" Алькор. В ней, в частности, поётся "Не злодеи, не герои, а на слухи наплевать — просто кто-нибудь порою должен в небе воевать".

Также причиной создания подразделения является увеличение количества целей, рост производства боевых летательных машин и боеприпасов.

Эксперты отмечают, что авиабомбы обходятся ВПК дешевле, а в целом наносят неприятелю больший ущерб, чем ракеты и артиллерия — не зря же все войны США и НАТО последних десятилетий были триумфом авиации, которая сносила ПВО и военные объекты, а уже потом заходили армии.

"Начавшееся недавно использование ВКС РФ планирующих авиабомб (которые ВСУ называют "смертью с небес"), вдохновило представителей нашей "оборонки" на создание новейших авиаракет повышенной мощности вроде "Бронебойщика", добавляют авторы.

Со своей стороны, Украина якобы рано или поздно сможет получить от 12 до 18 истребителей четвертого поколения F-16, хвалился спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Для боев с ними (а также либо с "наученными пилотами Киева", либо с наёмниками-отставниками НАТО) также пригодится "Шторм".

Ранее Pravda.Ru писала о раскрученном Украиной "пилоте под названием "Призрак Киева", который оказался... фейком и пропагандистской выдумкой ВСУ, СБУ и ЦИПСО "для поддержания духа украинцев".