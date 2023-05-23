Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Зеленский заявил, что посетил линию обороны ВСУ Угледар — Марьинка
Shot: выпускник из Волгоградской области ударил ножом одноклассницу из-за безответной любви
Страны ЕС потребовали €10 млрд от Брюсселя за поставки вооружения на Украину
Врач Андреева перечислила продукты, снижающие артериальное давление
Жителей Татарстана напугали следы медведя у водоёма
В Москве задержали супругов, запускавших шары с террористической символикой
Главком ВСУ Залужный перенёс операцию на сердце в Германии и возвращается в Киев
Испания не может помочь Киеву ни с поставками F-16, ни с обучением летчиков
Военный политолог Михайлов: заброской диверсантов и обстрелами территории РФ дело не кончится

MI6: РФ создаёт эскадрилью асов "Шторм" для супер-ударов

2:55
Силовые структуры

По данным британской разведки, в России якобы принято решение о создании элитного авиационного подразделения в ВКС — для ударов по самым важных и сложным целям и боям с F-16.

MI6: РФ создаёт эскадрилью асов "Шторм" для супер-ударов
Фото: Вадим Савицкий

Как сообщили иноСМИ источники, близкие к британским разведслужбам, российские военные якобы намерены в кратчайшие сроки добиться создания элитного летного подразделения со "страшным названием "Шторм".

Его главной целью станут удары по военно-промышленным объектам Украины, цитирует доклад "Репортёр", добавляя, что "это будут супер-удары" (в оригинале - "superpower impact").

Согласно предварительным данным, каждое соединение будет насчитывать от 12 до 16 бортов, а в состав авиагруппы войдут:

  • эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34;
  • эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24;
  • эскадрилья вертолетов Ми-28 или Ка-52 (16 машин).

Ранее российская пресса уже писала о возможном создании "Шторма", куда наберут несколько десятков летчиков и штурманов, в том числе отставных военных-асов и тех, кто в настоящий момент участвует в СВО.

  • Что интересно, обсуждая будущий "Шторм" и российские, и украинские комментаторы вспоминают текст песни "Эскадрилья "Смерть" Алькор. В ней, в частности, поётся "Не злодеи, не герои, а на слухи наплевать — просто кто-нибудь порою должен в небе воевать".

Также причиной создания подразделения является увеличение количества целей, рост производства боевых летательных машин и боеприпасов.

Эксперты отмечают, что авиабомбы обходятся ВПК дешевле, а в целом наносят неприятелю больший ущерб, чем ракеты и артиллерия — не зря же все войны США и НАТО последних десятилетий были триумфом авиации, которая сносила ПВО и военные объекты, а уже потом заходили армии.

"Начавшееся недавно использование ВКС РФ планирующих авиабомб (которые ВСУ называют "смертью с небес"), вдохновило представителей нашей "оборонки" на создание новейших авиаракет повышенной мощности вроде "Бронебойщика", добавляют авторы.

Со своей стороны, Украина якобы рано или поздно сможет получить от 12 до 18 истребителей четвертого поколения F-16, хвалился спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Для боев с ними (а также либо с "наученными пилотами Киева", либо с наёмниками-отставниками НАТО) также пригодится "Шторм".

Ранее Pravda.Ru писала о раскрученном Украиной "пилоте под названием "Призрак Киева", который оказался... фейком и пропагандистской выдумкой ВСУ, СБУ и ЦИПСО "для поддержания духа украинцев". 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Последние материалы
Главком ВСУ Залужный перенёс операцию на сердце в Германии и возвращается в Киев
Испания не может помочь Киеву ни с поставками F-16, ни с обучением летчиков
Военный политолог Михайлов: заброской диверсантов и обстрелами территории РФ дело не кончится
Максим Галкин* опубликовал трогательное видео с подросшими Лизой и Гарри в Израиле
Кедми: перемирие с Киевом накачает его западным оружием и техникой
Бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку в Оренбурге: искусано лицо
В ДНР осудили украинского боевика, расстрелявшего российского военнопленного
Турпром: отели Турции заявили, что отсутствие туристов из России ощущается на всех курортах
Русские научились экономить на отдыхе за границей: "Дырявят турпакеты"
ВСУ обстреляли село Гордеевка в Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников