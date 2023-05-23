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MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot

1:08
Силовые структуры

После успешного уничтожения 16 мая гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал" американского комплекса ПВО Patriot в Киеве, появились сообщения, что Россия за несколько месяцев до этого в пять раз увеличила производство таких ракет. Об этом пишут в своей статье аналитики издания Military Watch Magazine со ссылкой на разные источники.

MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Фото: Kremlin.ru

Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к началу мая у России было около 80 "Кинжалов", а в январе всего около 50. Это было истолковано как указание на то, что РФ удалось увеличить производство ракет в пять раз, производя их примерно по десять в месяц, отметили авторы материала.

"Хотя ожидается, что арсенал "Кинжалов" продолжит быстро расти, вероятно, его использование на Украине останется ограниченным, поскольку основная часть запасов по-прежнему сосредоточена на потенциальном противодействии НАТО, если боевые действия перерастут в более широкую войну", — заключается в публикации.

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Что такое Кинжал и на что он способен?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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