MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После успешного уничтожения 16 мая гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал" американского комплекса ПВО Patriot в Киеве, появились сообщения, что Россия за несколько месяцев до этого в пять раз увеличила производство таких ракет. Об этом пишут в своей статье аналитики издания Military Watch Magazine со ссылкой на разные источники.

Фото: Kremlin.ru

Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что к началу мая у России было около 80 "Кинжалов", а в январе всего около 50. Это было истолковано как указание на то, что РФ удалось увеличить производство ракет в пять раз, производя их примерно по десять в месяц, отметили авторы материала.

"Хотя ожидается, что арсенал "Кинжалов" продолжит быстро расти, вероятно, его использование на Украине останется ограниченным, поскольку основная часть запасов по-прежнему сосредоточена на потенциальном противодействии НАТО, если боевые действия перерастут в более широкую войну", — заключается в публикации.

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