РИА Новости: подпольщики "Русского Херсона" помогли уничтожить склад, автомобили и 30 солдат ВСУ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жители Херсона, ждущие освобождения города от националистов, основали подпольную организацию, которая помогает ВС РФ бороться с киевским режимом.

Фото: https://lifxil.ru/xerson/

Подпольщики "Русского Херсона" смогли передать координаты военного объекта ВСУ, и в результате удара российской артиллерии был уничтожен склад с боекомплектом, четыре военных машины и три десятка украинский солдат, рассказал один из членов организации.

"Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины", — цитирует активиста агентство РИА Новости.

Он пояснил, что для наведения огня российских орудий подпольщики используют радиомаяки, которые прячут вблизи складов ВСУ и мест расположения личного состава украинских войск.

Ранее военный политолог предупредил, что Киев продолжить забрасывать диверсионные группы и обстреливать территорию России.