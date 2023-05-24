Жители Херсона, ждущие освобождения города от националистов, основали подпольную организацию, которая помогает ВС РФ бороться с киевским режимом.
Подпольщики "Русского Херсона" смогли передать координаты военного объекта ВСУ, и в результате удара российской артиллерии был уничтожен склад с боекомплектом, четыре военных машины и три десятка украинский солдат, рассказал один из членов организации.
"Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины", — цитирует активиста агентство РИА Новости.
Он пояснил, что для наведения огня российских орудий подпольщики используют радиомаяки, которые прячут вблизи складов ВСУ и мест расположения личного состава украинских войск.
Ранее военный политолог предупредил, что Киев продолжить забрасывать диверсионные группы и обстреливать территорию России.
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