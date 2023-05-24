Военный эксперт Марочко: Киев стягивает силы к Часову Яру под Артёмовском

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия приступила к переброске резервов к населённому пункту Часов Яр, который расположен под Артёмовском, предупредил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, киевский режим стягивает в эту зону конфликта различное военное оборудование, в том числе бронетехнику. Эксперт не исключил, что боевики ВСУ попытаются нанести удары по флангам РФ в Артёмовске.

"В район Часова Яра отмечается прибытие свежих подразделений Вооружённых формирований Украины", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что украинская армия утратила контроль над Артёмовском в результате длительных боестолкновений. При этом он подчеркнул: ВСУ осуществляют "некие действия" неподалёку от города.