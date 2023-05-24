Украинская армия приступила к переброске резервов к населённому пункту Часов Яр, который расположен под Артёмовском, предупредил военспец, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, киевский режим стягивает в эту зону конфликта различное военное оборудование, в том числе бронетехнику. Эксперт не исключил, что боевики ВСУ попытаются нанести удары по флангам РФ в Артёмовске.
"В район Часова Яра отмечается прибытие свежих подразделений Вооружённых формирований Украины", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что украинская армия утратила контроль над Артёмовском в результате длительных боестолкновений. При этом он подчеркнул: ВСУ осуществляют "некие действия" неподалёку от города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.