Марочко: англоязычные военные замечены в пункте управления ВСУ на Купянском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Англоязычные военнослужащие без знаков различия и шевронов прибыли в украинский пункт управления, расположенный на Купянском направлении, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Фото: abomus.co.il

По его словам, иностранцев сопровождали хорошо экипированные охранники, которые, судя по всему, работают в Службе безопасности Украины (СБУ).

Он добавил, что англоязычные военные разговаривали лишь со старшими офицерами ВСУ. Как пояснил подполковник, в момент этого общения дежурная оперативная группа временно удалилась с места службы по требованию командования.

"На одном из защищённых пунктов управления войсками, расположенном в районе Купянска, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Купянском направлении с помощью высокоточного снаряда "Краснополь".