Англоязычные военнослужащие без знаков различия и шевронов прибыли в украинский пункт управления, расположенный на Купянском направлении, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, иностранцев сопровождали хорошо экипированные охранники, которые, судя по всему, работают в Службе безопасности Украины (СБУ).
Он добавил, что англоязычные военные разговаривали лишь со старшими офицерами ВСУ. Как пояснил подполковник, в момент этого общения дежурная оперативная группа временно удалилась с места службы по требованию командования.
"На одном из защищённых пунктов управления войсками, расположенном в районе Купянска, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов на Купянском направлении с помощью высокоточного снаряда "Краснополь".
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