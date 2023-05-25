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MWM: российский удар "Кинжалом" по Patriot в Киеве сильно обнадёживает Северную Корею

1:30
Силовые структуры

Успешная операция российских ВКС по уничтожению зенитно-ракетного комплекса Patriot, охранявшего столицу Украины Киев 16 мая, гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", представляет собой первую серьёзную современную попытку подавления западных средств ПВО большой дальности. Об этом пишет в своей статье обозреватель издания Military Watch Magazine.

MWM: российский удар "Кинжалом" по Patriot в Киеве сильно обнадёживает Северную Корею
Фото: Военные и коммерческие технологии

"Способность "Кинжалов" уничтожить Patriot и уклониться от 32 выстрелов ракет класса "земля-воздух", предназначенных для их перехвата, таким образом, указывает на то, что ожидания относительно почти неуязвимости этих видов ракет, вероятно, оправдались", — отметил аналитик.

Он добавил, что возможности "Кинжала" имеют весьма позитивные последствия не только для России и иностранных заказчиков "Искандер-М" в Алжире и Армении, но и для Северной Кореи, которая с 2019 года развернула очень быстро растущий арсенал ракет, во многом схожих по возможностям с "Искандером".

"Нейтрализация Кинжалом систем Patriot в Киеве указывает на то, что северокорейские KN-23, весьма вероятно, могут сделать то же самое против Patriot, THAAD и других западных систем, развёрнутых в Южной Корее и Японии", — приводит автор статьи слова эксперта по безопасности в Восточной Азии А. Абрамса.

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Российская ракета Х-47 "Кинжал"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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