ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. ВСУ несут крупные потери.

Фото: topwar.ru

Вечером 25 мая 2023 года военнослужащие ВС РФ нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военная хроника".

Отмечается, что ВКС РФ провели мощную атаку по складам и ангарам, в которых находилась техника украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области. Зафиксированы взрывы и обстрелы в Пологовском районе.

Ранее сообщалось, что авиаудары ВС России по Украине носят накопительный характер.