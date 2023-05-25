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ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

0:46
Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. ВСУ несут крупные потери.

ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Фото: topwar.ru

Вечером 25 мая 2023 года военнослужащие ВС РФ нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военная хроника".

Отмечается, что ВКС РФ провели мощную атаку по складам и ангарам, в которых находилась техника украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области. Зафиксированы взрывы и обстрелы в Пологовском районе.

Ранее сообщалось, что авиаудары ВС России по Украине носят накопительный характер.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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