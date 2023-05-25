Вооружённые силы РФ продолжают спецоперацию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. ВСУ несут крупные потери.
Вечером 25 мая 2023 года военнослужащие ВС РФ нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал "Военная хроника".
Отмечается, что ВКС РФ провели мощную атаку по складам и ангарам, в которых находилась техника украинских боевиков на Ореховском направлении в Запорожской области. Зафиксированы взрывы и обстрелы в Пологовском районе.
Ранее сообщалось, что авиаудары ВС России по Украине носят накопительный характер.
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