Владимир Рогов: в Энергодаре предотвращён теракт против журналиста федерального СМИ

На территории Энергодара удалось предотвратить теракт в отношении журналиста федерального СМИ, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.

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По его словам, террористы планировали убить российского корреспондента. Он также добавил, что следователи уже выясняют подробности случившегося.

"В Энергодаре предотвращён громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.

Как известно, из представителей федеральных СМИ в Энергодаре работает только специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по Энергодару из тяжёлых видов вооружений.