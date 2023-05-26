На территории Энергодара удалось предотвратить теракт в отношении журналиста федерального СМИ, следует из заявления представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, террористы планировали убить российского корреспондента. Он также добавил, что следователи уже выясняют подробности случившегося.
"В Энергодаре предотвращён громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ", — подчеркнул Рогов в Telegram-канале.
Как известно, из представителей федеральных СМИ в Энергодаре работает только специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.
Ранее Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали наносить удары по Энергодару из тяжёлых видов вооружений.
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