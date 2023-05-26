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Солонников: ядерного оружия у Киева не будет, но его могут применить США по территории РФ

1:28
Силовые структуры

Применение ядерного оружия возможно со стороны Запада или России, однако его передача Украине исключена. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном превентивном ударе.

Солонников: ядерного оружия у Киева не будет, но его могут применить США по территории РФ
Фото: drugoigorod.ru

По словам специалиста, вероятность перерастания украинского конфликта в ядерное противостояние существует, но сейчас она небольшая. При этом он отметил, что победа России на Украине неприемлема для Запада. Эксперт допустил возможность американских провокаций, в том числе с применением ядерного потенциала.

"Передача ядерного оружия Украине пока нереальна, этого не будет. Киеву будут поставлять разную технику, например, F-16, однако это не дойдёт до передачи тактического ядерного оружия. Власти Украины никак не планируют его использовать. Ядерное оружие способны применить США. У них давно разработан сценарий превентивного ядерного удара по территории России", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Как напомнил политолог, решение об использовании ядерного оружия ещё никто не принимал.

Ранее Медведев анонсировал превентивный удар РФ в случае передачи ядерного оружия Киеву. Политик считает, что западные лидеры не до конца осознают опасные последствия эскалации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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