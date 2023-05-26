Солонников: ядерного оружия у Киева не будет, но его могут применить США по территории РФ

1:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Применение ядерного оружия возможно со стороны Запада или России, однако его передача Украине исключена. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном превентивном ударе.

Фото: drugoigorod.ru

По словам специалиста, вероятность перерастания украинского конфликта в ядерное противостояние существует, но сейчас она небольшая. При этом он отметил, что победа России на Украине неприемлема для Запада. Эксперт допустил возможность американских провокаций, в том числе с применением ядерного потенциала.

"Передача ядерного оружия Украине пока нереальна, этого не будет. Киеву будут поставлять разную технику, например, F-16, однако это не дойдёт до передачи тактического ядерного оружия. Власти Украины никак не планируют его использовать. Ядерное оружие способны применить США. У них давно разработан сценарий превентивного ядерного удара по территории России", — сказал собеседник Pravda.Ru.

Как напомнил политолог, решение об использовании ядерного оружия ещё никто не принимал.

Ранее Медведев анонсировал превентивный удар РФ в случае передачи ядерного оружия Киеву. Политик считает, что западные лидеры не до конца осознают опасные последствия эскалации.