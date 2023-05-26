Применение ядерного оружия возможно со стороны Запада или России, однако его передача Украине исключена. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном превентивном ударе.
По словам специалиста, вероятность перерастания украинского конфликта в ядерное противостояние существует, но сейчас она небольшая. При этом он отметил, что победа России на Украине неприемлема для Запада. Эксперт допустил возможность американских провокаций, в том числе с применением ядерного потенциала.
"Передача ядерного оружия Украине пока нереальна, этого не будет. Киеву будут поставлять разную технику, например, F-16, однако это не дойдёт до передачи тактического ядерного оружия. Власти Украины никак не планируют его использовать. Ядерное оружие способны применить США. У них давно разработан сценарий превентивного ядерного удара по территории России", — сказал собеседник Pravda.Ru.
Как напомнил политолог, решение об использовании ядерного оружия ещё никто не принимал.
Ранее Медведев анонсировал превентивный удар РФ в случае передачи ядерного оружия Киеву. Политик считает, что западные лидеры не до конца осознают опасные последствия эскалации.
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