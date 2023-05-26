В Киеве, наконец, признали, что Артёмовск пал.
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сегодня воюющий в рядах ВСУ, признался, что Артёмовск полностью под контролем России.
"Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках", — цитирует выступление экс-генпрокурора издание "Украина.ру".
По словам ныне капитана Вооружённых сил Украины Луценко, заседать в домах Артёмовска, получая огромное количество ежедневных контуженных и раненых, было нецелесообразно и Генштаб ВСУ "принял правильное решение".
Ранее сообщалось, что на Артёмовском направлении армия России нанесла удары по базам наёмников Иностранного легиона.
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