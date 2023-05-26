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Бывший генпрокурор Украины: "Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках"

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Силовые структуры

В Киеве, наконец, признали, что Артёмовск пал.

Бывший генпрокурор Украины: "Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках"
Фото: РИА Новости

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сегодня воюющий в рядах ВСУ, признался, что Артёмовск полностью под контролем России.

"Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках", — цитирует выступление экс-генпрокурора издание "Украина.ру".

По словам ныне капитана Вооружённых сил Украины Луценко, заседать в домах Артёмовска, получая огромное количество ежедневных контуженных и раненых, было нецелесообразно и Генштаб ВСУ "принял правильное решение".

Ранее сообщалось, что на Артёмовском направлении армия России нанесла удары по базам наёмников Иностранного легиона.

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"Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках", — Бывший генпрокурор Украины Луценко
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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