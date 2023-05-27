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Назван шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

1:05
Силовые структуры

Появление российского ядерного оружия в Белоруссии заставит Киев "дрожать от страха".

Назван шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"
Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон размещает свои ядерные боеголовки на базах союзников в ЕС, а появление российского тактического ЯО в постсоветской республике составит конкуренцию альянсу НАТО и окажет сдерживающее воздействие на киевскую власть, поскольку столица Украины находится рядом с Минском.

"Если там будет размещен "Искандер-М" с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха", — подчёркивает издание.

Решение Кремля разместить ядерное оружие в Белоруссии однозначно окажет эффект сдерживания на Запад. Уж точно США и НАТО остались от этого не в восторге, но что-то изменить они не в силах.

Даже когда у Белоруссии не было ядерного оружия, блок НАТО всё равно не осмеливался трогать её, а теперь Минск стал ещё могущественнее, и альянс точно не станет действовать опрометчиво, подытожил портал.

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Контрнаступление и отмена санкций: Скрытый смысл послания Запада
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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