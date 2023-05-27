Украинские ДРГ за сутки не предпринимали попыток прорыва в Брянскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", — написал он.
Богомаз уточнил, что ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Жертв и разрушений нет. Российской артиллерией все огневые точки противника были уничтожены.
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