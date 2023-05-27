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Губернатор Брянской области опроверг информацию о проникновении в регион украинской ДРГ

0:37
Силовые структуры

Украинские ДРГ за сутки не предпринимали попыток прорыва в Брянскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области опроверг информацию о проникновении в регион украинской ДРГ
Фото: russian.rt.com

"Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", — написал он.

Богомаз уточнил, что ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Жертв и разрушений нет. Российской артиллерией все огневые точки противника были уничтожены.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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