Губернатор Брянской области опроверг информацию о проникновении в регион украинской ДРГ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские ДРГ за сутки не предпринимали попыток прорыва в Брянскую область. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: russian.rt.com

"Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", — написал он.

Богомаз уточнил, что ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Жертв и разрушений нет. Российской артиллерией все огневые точки противника были уничтожены.