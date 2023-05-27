В ДНР из воинской части сбежали семь бывших зэков, одного убили сами дезертиры

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Источник в правоохранительных органах заявил, что воинскую часть в ДНР самовольно покинули семь военнослужащих — бывших заключённых, сообщает ТАСС в субботу.

Фото: Вадим Савицкий

По словам собеседника издания, военные с оружием сбежали из расположения подразделения в районе Соледара. Пятерых из них уже задержали на территории ЛНР в районе Брянки.

Мужчины находились там в кафе и были в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один дезертир был застрелен самими сбежавшими, поскольку он намеревался сдаться.

Источник добавил, что с задержанными проводятся следственные действия, поиски седьмого дезертира продолжаются, в том числе и в Ростовской области.

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