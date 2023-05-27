Источник в правоохранительных органах заявил, что воинскую часть в ДНР самовольно покинули семь военнослужащих — бывших заключённых, сообщает ТАСС в субботу.
По словам собеседника издания, военные с оружием сбежали из расположения подразделения в районе Соледара. Пятерых из них уже задержали на территории ЛНР в районе Брянки.
Мужчины находились там в кафе и были в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один дезертир был застрелен самими сбежавшими, поскольку он намеревался сдаться.
Источник добавил, что с задержанными проводятся следственные действия, поиски седьмого дезертира продолжаются, в том числе и в Ростовской области.
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