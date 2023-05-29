Арестович* высказался об уничтожении ЗРК PATRIOT и ранении Залужного

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович* привёл примеры попыток Кремля деморализовать население Украины.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Украинский военный аналитик отметил, что кремлёвские информационно-психологические операции рассчитаны на эмоциональное воздействие.

"Гибель" и "ранение Залужного", "повреждение" и "уничтожение ЗРК PATRIOT” — эмоциональные удары по символам", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* считает, что власти РФ стараются подорвать веру граждан Украины в победу.

"Они хотят раздёргать нас эмоционально и в очередной раз предложить "мирные переговоры", — выразил Арестович своё мнение, призвав украинцев не поддаваться на провокации.

Ранее Алексей Арестович* признал умение армии РФ ходить в лобовые атаки.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.