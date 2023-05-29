Алексей Арестович* привёл примеры попыток Кремля деморализовать население Украины.
Украинский военный аналитик отметил, что кремлёвские информационно-психологические операции рассчитаны на эмоциональное воздействие.
"Гибель" и "ранение Залужного", "повреждение" и "уничтожение ЗРК PATRIOT” — эмоциональные удары по символам", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* считает, что власти РФ стараются подорвать веру граждан Украины в победу.
"Они хотят раздёргать нас эмоционально и в очередной раз предложить "мирные переговоры", — выразил Арестович своё мнение, призвав украинцев не поддаваться на провокации.
Ранее Алексей Арестович* признал умение армии РФ ходить в лобовые атаки.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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