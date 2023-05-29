МК: Кнутов заявил, что ночными ударами по Киеву ВКС России послали "чёрную метку" НАТО

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Почему российская армия почти год спустя снова начала наносить удары по аэропортам Украины, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Фото: https://t.me/starukhofficial

Наиболее успешной оказалась сегодняшняя атака на киевский аэропорт Жуляны, в котором прозвучало не менее 15 взрывов. Появились сообщения, что ВКС России смогли добраться до второго из трёх имеющихся у Украины ЗРК Patriot. Также охота также велась по остаткам РЛС разбитого ранее российскими ракетами "Кинжал" Patriot и комплексам Iris-T.

Кнутов считает, что киевский режим может намеренно создавать "атмосферу психоза", чтобы добиться от НАТО более быстрой поставки истребителей F-16.

Собеседник издания заявил, что ночными ударами ВКС России послали "чёрную метку" НАТО.

"Главная цель, которую мы преследуем — это сорвать или серьёзно ослабить наступление ВСУ, которое было анонсировано на конец мая-начало июня. Я думаю, что наступление в любом случае состоится… С нашей стороны мы предпринимаем определённые шаги и тем самым предупреждаем противника, что будет с авиацией, прибывшей из стран НАТО на Украину", — объяснил Кнутов.

Эксперт напомнил, что Россия в самом начале спецоперации наносила по украинским военным аэродромам массированные удары, в связи с чем значительная часть авиации ВСУ была выведена из строя.

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