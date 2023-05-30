NS: спец-радиостанция США передала коды перед ударом БПЛА по Москве

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Радиостанция глобальной коротковолновой системы связи США перед атакой беспилотников ВСУ на Москву целых 12 минут вела передачу сообщений по формату "Skyking".

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

Станция 4724 традиционно находится в режиме радиомолчания, но временами выдает Emergency Action Messages, передаваемые фонетическим алфавитом НАТО (вы слышали его в фильмах об армии США — "чарли", "виски", "зулус", кило").

Как сообщает портал Number Stations, она используется "для отправки инструкций ВВС США по их операциям или в случае глобальной оперативной необходимости, локальных и глобальных ЧП". По сути — это распоряжения для стратегических сил США.

Была ли передача сигналов как-либо связана с атакой на мирные объекты в столичном регионе, не сообщается.

Впрочем, участие стран Запада в подготовке и проведении террористических атак, диверсий и ударов дронами и ракетами по России — давно не секрет.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ВГТРК, "не стоит забывать, что против нас воюет коллективный Запад" и их технические средства позволяют "работать с нами практически в онлайне".

Известно, что во время атак на флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва", в Черном море находились самолёт-разведчик и разведывательно-ударный дрон НАТО.

Аналогичные борты находились в полете у Крыма и зоны СВО во время:

атак морскими беспилотниками на корабль "Иван Хурс",

атак Украины на аэродром ядерных сил РФ,

атак на Севастополь,

атак морскими беспилотниками на Черноморский флот,

обстрелов Белгородской и других областей рядом с границей экс-Украины,

ракетных ударов по ДНР и Луганску,

попыток прорыва ДРГ на территорию России.

The Wall Street Journal публично сообщил, что координацию диверсий ВСУ в России осуществляет британский спецназ, находящийся прямо у границ России.

По сведениям расследователей The Grayzone, Британия помогла СБУ создать "партизанскую армию" для диверсий в Крыму и подрыва моста, а технические средства США осуществляли разведку региона.

"Запад мог передавать в ВСУ данные со спутников, чтобы простроить маршруты полета БПЛА. Запускали эти БПЛА (дальностью до 1000 км) либо из Украины, либо с нашей территории (из контейнера на грузовике, например). Причем Украина получает данные автоматически из боевых и развед-систем НАТО", — рассказал Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Также дроны могли вести по GPS (которую в РФ можно заблокировать и заменить ГЛОНАСС — он в каждом сматрфоне с давних лет принимается). Но БПЛА могли обходиться и без GPS. Например, используя заранее загруженные карты местности и высот, лидары (техническое зрение, как у беспилотных такси), или "Старлинк", добавил эксперт.

"Если же говорить не о технической, а о политической стороне — да, конечно, Запад помог в ударе по Москве. Как бы не открещивалась Украина, и по Кремлю, и по мирным домам били её террористы-военные или спецслужбы. Это подтверждается заявлениями официальных лиц про "убивать русских", "помогать до конца", пояснил он.

Георгий Рипер также добавил, что США пытаются убедить мир, что Киев сам атаковал Кремль. Сейчас такое же будет сказано про удар по Москве, но мы прекрасно понимаем — Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Валерий Залужный не стали бы проводить подобные акции, не имея так называемой "крыши" в Лондоне и Вашингтоне и уверенности в её поддержке.