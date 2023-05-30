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Военный эксперт Матвийчук назвал возможные точки запуска беспилотников на Москву

1:13
Силовые структуры

Беспилотники, атаковавшие Москву 30 мая, скорее всего, были доставлены на территорию России контрабандой. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт Матвийчук назвал возможные точки запуска беспилотников на Москву
Фото: Midjouney

По его словам, вопрос о том, откуда могли прилететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА), остаётся спорным.

"Думаю, они, скорее всего, были контрабандой доставлены на территорию РФ, где-то собраны в ближайшем окружении. Возможно, в Калужской, Владимирской, Воронежской, Тверской областях, возможно, даже где-то в самой Московской области собраны и запущены", — подчеркнул специалист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев атаковал Москву восемью беспилотниками. Как пояснили в ведомстве, все дроны удалось поразить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту случившегося.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что атака БПЛА на Москву — это ответ киевского режима на эффективные воскресные удары российской армии "по одному из центров принятия решений".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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