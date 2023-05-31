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"Известия": есть три причины, по которым ВСУ не начинают контрнаступление

1:12
Силовые структуры

Несмотря на обещание Киевом безоговорочной победы ВСУ уже этой весной, ситуация в зоне спецоперации полностью контролируется российскими силами, которые продолжают продвигаться вперёд.

"Известия": есть три причины, по которым ВСУ не начинают контрнаступление
Фото: https://t.me/RVvoenkor/35699

Перейти Вооруженным силам Украины в атаку уменьшает активная работа ВКС России по тылам неприятеля. Ранее сообщалось, что очередной ракетный удар ВС РФ поразил крупный командный пункт, где находились командование украинской армии и большое количество западных инструкторов.

"Другая возможная причина — нехватка личного состава", — заявили эксперты изданию "Известия".

Это подтверждается ужесточением призывных законов Украины: теперь за границу страны не выпускают уже 17-летних мужчин, а постановку на воинский учёт ведут с 16 лет.

Также специалисты не стали исключать, что ВСУ так и не смогли найти слабого места в российской обороне для начала контрнаступления. За прошедшее время армия России выстроила надёжные укрепления на границе новых регионов, а потому любая атака на эти рубежи закончится для Киева огромными потерями.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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