Несмотря на обещание Киевом безоговорочной победы ВСУ уже этой весной, ситуация в зоне спецоперации полностью контролируется российскими силами, которые продолжают продвигаться вперёд.
Перейти Вооруженным силам Украины в атаку уменьшает активная работа ВКС России по тылам неприятеля. Ранее сообщалось, что очередной ракетный удар ВС РФ поразил крупный командный пункт, где находились командование украинской армии и большое количество западных инструкторов.
"Другая возможная причина — нехватка личного состава", — заявили эксперты изданию "Известия".
Это подтверждается ужесточением призывных законов Украины: теперь за границу страны не выпускают уже 17-летних мужчин, а постановку на воинский учёт ведут с 16 лет.
Также специалисты не стали исключать, что ВСУ так и не смогли найти слабого места в российской обороне для начала контрнаступления. За прошедшее время армия России выстроила надёжные укрепления на границе новых регионов, а потому любая атака на эти рубежи закончится для Киева огромными потерями.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Издание РИА Новости опубликовало список российских телеведущих, которые выступили против СВО на Украине или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень.