Залужный объявился: главком ВСУ якобы провёл разговор с главой Генштаба США

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В социальных сетях главкома ВСУ Валерия Залужного 31 мая появилась запись.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Там сказано, что командующий Вооруженными силами Украины, который несколько недель не "выходил на связь", якобы провёл телефонный разговор с директором объединенного Комитета начальников штабов США Марком Милли.

Отмечается, что Залужный рассказал американскому генералу об обстановке на фронте и поделился планами по контрнаступлению.

Военные также обсудили поставки вооружения для нужд ВСУ. По словам главкома армии Украины, "в приоритете — дальнобойные снаряды", а также дополнительные системы ПВО и самолёты F-16.

Сообщение Залужного последовало за словами спикера Совбеза США Джона Кирби об очередном пакете военной помощи Киеву. ВСУ получат ПЗРК Stinger, комплексы ПВО Avenger, средства противотанковой борьбы и боеприпасы.

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